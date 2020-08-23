القوات الخاصة الروسية تقتل 3 مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" فى إنجوشيا

كتب أحمد عرفة

تمكنت القوات الخاصة الروسية، اليوم الأحد، من قتل 3 مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، نتيجة عملية أمنية في جمهورية إنجوشيا بجنوب غرب روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المركز الإعلامى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى روسيا، إن أجهزة الأمن الروسية تلقت خلال عمليات البحث والتحقيق معلومات أفادت باختباء مجموعة مسلحين فى منزل خاص بقرية ترويتسكويه في إنجوشيا.

ولفت المركز الإعلامى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى روسيا إلى أن إدارة هيئة الأمن الفدرالية فى الجمهورية، قررت تنفيذ عملية أمنية وإعلان "نظام مكافحة الإرهاب" فى القرية، بهدف منعهم من القيام بأى عمليات إرهابية.

وأشار المركز الإعلامى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى روسيا إلى أن القوات الخاصة طالبت المسلحين نزع أسلحتهم والاستسلام للسلطات، لكنهم فتحوا النار على عناصر الأجهزة الأمنية، وأسفرت العملية عن تصفية 3 أفراد من العصابة، كما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن عنصرين من قوات الأمن الروسية أصيبا بجروح خلال العملية، وتلقيا المساعدة الطبية الضرورية، مشيرة إلى عدم سقوط أى إصابات بين المدنيين.