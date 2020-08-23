العثور على جثة شخص مجهول الهوية غارقا بمياه النيل فى الغربية

الغربية - محمد طارق

عثر أهالى قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية على جثة شخص مجهول الهوية غارقة بمياه نهر النيل منطقة الرياح العباسى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى المستشفى العام .تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية غارقا بمياه النيل بمنطقة الرياح العباسى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .