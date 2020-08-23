الشرطة الإسرائيلية تعتقل 30 متظاهراً بتهمة الإخلال بالنظام العام

كتب- هاشم الفخراني

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، 30 متظاهرا بشبهة الاعتداء على عناصر الشرطة والاخلال بالنظام العام.

وذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن الاحتجاجات بدأت بمشاركة نحو 1500 شخص قرب مدخل مدينة القدس المحتلة، ووصلت إلى حي" بلفور" حيث مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة فى ثلاث قضايا، لمطالبته بالاستقالة،.

وأضافت الصحيفة أنه مع زيادة عدد المتظاهرين بشكل كبير، وذلك على الرغم من رفض الشرطة الإسرائيلية منح تصريح لتنظيم المظاهرة.

كما تظاهر حوالى بضع مئات فى مدينة قيساريا الساحلية قرب منزل نتنياهو الخاص منددين بسياسته، بالإضافة إلى الآلاف عند الجسور وتقاطع الطرقات فى أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة الاسرائيلية فى بيانها: "إن المتظاهرين القوا حجارة باتجاه رجال الشرطة مما أدى إلى اصابة ثلاثة من افراد الشرطة".