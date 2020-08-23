اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التخطيط: المركز الوطنى للبنية المعلوماتية يصور مصر بالكامل ويرصد الأعمال الإنشائية

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:28 م
التخطيط: المركز الوطنى للبنية المعلوماتية يصور مصر بالكامل ويرصد الأعمال الإنشائية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير اللتخطيط لشئون التحول الرقمى، إن افتتاح  المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى، أن "المركز يعتمد على محورين هامين الأول تصوير الأقمار الصناعية ومن خلاله أحصل يوميا على صور لكامل جمهورية مصر العربية بجودة 3 أمتار ومن خلال هذه الصور استطيع أن أرصد التغيرات الموجودة على الأرض واستطيع إرسالها إلى الجهات المختصة".

وأضاف: "تستطيع أجهزة الدولة تحدد التغيرات من خلال الصور التي يتم التقاطها وتحديد إذا كانت التغيرات مخالفات من عدمه واستطيع أن أحدد الأماكن التي يتم التنمية فيها، ويتم حاليا إتاحة كل البيانات لجميع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة أو غيرها وكنا نستغرق وقتا كبيرا في الحصول على هذه المعلومات".


المركز الوطنى للبنية المعلوماتية

التخطيط

الزراعة

وزيرة التخطيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة