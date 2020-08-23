الأمن يفض تجمع طلابى أمام مركز للدروس الخصوصية فى أسيوط

أسيوط- فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قسم أول أسيوط، من فض تجمع طلابى أمام مركز للدروس الخصوصية، حيث كانت معلومات وردت لرئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط بوجود مركز لتلقي الدروس الخصوصية بدائرة القسم، وتم علي الفور إخطار اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.