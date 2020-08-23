اليوم السابع
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الأمن يفض تجمع طلابى أمام مركز للدروس الخصوصية فى أسيوط

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:29 م
الأمن يفض تجمع طلابى أمام مركز للدروس الخصوصية فى أسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط- فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قسم أول أسيوط، من فض تجمع طلابى أمام مركز للدروس الخصوصية، حيث كانت معلومات وردت لرئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط بوجود مركز لتلقي الدروس الخصوصية بدائرة القسم، وتم علي الفور إخطار اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

 
على الفور تم الانتقال لمحل الواقعة وبالفحص تبين قيام مدرس مقيم بدائرة القسم بإدارة الشقة لإعطاء الدروس الخصوصية وتجمع 45 طالبًا بمرحلة التعليم الثانوي تم صرفهم جميعًا وضبط المذكور، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

 


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