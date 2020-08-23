إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة أبو سمران بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بأعمال إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول وخاصة بالمناطق التى تشهد تجمعات كبيرة من المياه خلال موسم الشتاء تفاديا لتراكمها مما يؤدى الى تعطيل حركة المواطنين والسيارات، وذلك فى إطار استعدادات لإستقبال موسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول.

وتنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة وضع خطه مبكره لايجاد حلول عاجله لمجابهه السيول وتراكم مياه الامطار وخاصه بالمناطق المنخفضه فى بعض مدن المحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال صيانة وتطهير لبالوعات الصرف الصحى وانشاء خطوط تصريف لمياه الامطار فضلا عن مراجعة صيانة سيارات الكسح والمعدات المستخدمة فى شفط المياه لمواجهة أى أحداث طارئة قد تحدث نتيجة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وسقوط الامطار الغزيرة التى تصل إلى حد السيول خلال فصل الشتاء القادم.

وفى هذا الاطار تابع اللواء سامى علام رئيس مركز و مدينة بلبيس إستمرار أعمال إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار بمنطقة أبو سمران استعدادا لمواجهة ايه تجمعات للمياه بتلك المنطقة الحيوية والتى تعد مدخل حيوى وهام لمدينة بلبيس والتى تشهد حركة مستمرة للسيارات القادمة من القاهرة والعاشر من رمضان.

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع شبكة ومحطة رفع مياة الصرف الصحى بقرية الروضة بمركز فاقوس والمقام بتكلفة مبدئية 105 مليون جنيه لخدمة ما يقارب من 45 ألف نسمة من أهالى قرية الروضة والقرى المجاورة لها وللمساهمه فى تقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وخلال جولته بالمشروع، شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيت المُحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية فى قطاع الصرف الصحى بمركز فاقوس، لافتاً إلى أن مده تنفيذ المشروع 18 شهرًا طبقًا للتعاقد المُبرم مع الشركة المنفذة، ونسبه تنفيذ الأعمال بالمحطة تخطت ال 20%.

كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة للمشروع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة فاقوس مابين إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات لخدمة 20 قرية ، وبتكلفة إجمالية مليار و867 مليون جنيه، منوهاً بأن الدولة تولى اهتمامًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية، بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.