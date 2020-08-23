إعدام 103 كيلو أغذية وتحرير 18 محضرًا خلال حملة مكبرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رأس سدر بتكليف من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية.

واستمرت حملات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على أماكن تداول الأغذية وذلك بمدينة رأس سدر بلجنة مشكلة من: أحمد فتحى محمد وأحمد محمد فتحى مراقبى الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وخالد المحلاوى مفتش أغذية مكتب صحة رأس سدر.

وتم المرور على 10 منشآت غذائية بمدينة رأس سدر وتم خلالها تحرير 4 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، وتحرير 14 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وتم تحرير عدد 1 مذكرات غلق لمنشأة غذائية بها نقص شديد بالاشتراطات الصحية وخطر داهم علي الصحة العامة، وإعدام 103 كجم أغذية و6 لترات مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه سوف تستمر حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.