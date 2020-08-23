اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:29 م
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:47 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة. كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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