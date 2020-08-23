"ألدغ فى الراء".. استبعاد طالب من "تربية رياضية قنا".. وعميد الكلية يرد

فريق المحافظات

قال جرجس عوض سمعان، من مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، إن نجله هيدرا جرجس، الحاصل علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام، تقدم لأداء اختبارات كلية التربية الرياضية واجتاز جميع الاختبارات البدنية والكشف الطبي ولكنه تفاجأ برسوبه في الاختبارات بسبب صعوبة نطقه حرف الراء والتي تسمي اللدغة بالعامية، رغم أن الطالب يتمتع بقوام رياضي وحصل علي عديد من الشهادات والميداليات والبطولات في المجالات الرياضية.

وأوضح جرجس عوض، أنه اطلع علي شروط الالتحاق بكلية التربية الرياضية ولم يجد من بينها شرط النطق الصحيح لجميع الحروف والذي أدي إلي رسوب نجله في الاختبارات.

وطالب عوض الدكتور يوسف غرباوي، جامعة جنوب الوادي، وعميد كلية التربية الرياضية بالنظر إلي مشكلة نجله وإعادة النظر في أمر صعوبة نطق حرف أو نطقه بشكل غير سليم تحقيقًا لرغبته في الالتحاق بكلية التربية الرياضية.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف موسي، عميد كلية التربية الرياضية، لـ"اليوم السابع" إن قواعد الكلية ولائحة المجلس الأعلي للجامعات تنص علي شرط اجتياز الاختبار الشخصي والذي يجب أن يتضمن سلامة النطق الصحيح للحروف، وبما أن الطالب يعاني من صعوبة نطق أحد الحروف وهو حرف الراء والذي سيؤثر علي طريقة ومخارج كلامه إذا لا يجوز قبوله طبقًا للقواعد.

وأضاف موسي، أنه لا توجد استثناءات في قبول الطلاب واجتيازهم اختبار القدرات، فالكلية تختار الطالب بعد اجتياز جميع الاختبارات الطبية والقدرات البدنية والاختبارات الشخصية.