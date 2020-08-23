أخبار المحافظات اليوم.. الوادى الجديد تسجل صفر تعديات على الأراضى الزراعية

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

طفل يدهس آخر تحت عجلات سيارة كسح بالمنوفية





لقى طفل مصرعه أسفل جرّار زراعي بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بالمنوفية، وذلك حال قيام طفل بقيادة سيارة كسح، وتم نقل الطفل إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع "يوسف .و.ع" 9 سنوات، أسفل عجلات سيارة كسح صرف صحي، يقودها طفل عمره 13 عاما، وذلك بجوار منزله وفر هارباً من موقع الحادث، وسلم نفسه لمركز الشرطة.

80 ألف طالب بالثانوية العامة يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق





واصلت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات الخاصة واختيار الكليات التى يودون الإلتحاق بها، حيث فتحت المعامل أبوابها اعتبارا من صباح أمس السبت 22 أغسطس الجاري، وذلك في ظل التشديد على الإجراءات الوقائية ، والتأكيد على الطلاب الإلتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

حيث يختار 500 طالب كلياتهم بـ4 معامل بجامعة بنها، وجامعة "الإسكندرية" تفتح 7 معامل للتسهيل على الطلاب، وجامعات المنوفية والمنيا تشددان على الإجراءات الوقائية.

"ألدغ فى الراء".. استبعاد طالب من "تربية رياضية قنا".. وعميد الكلية يرد



رئيس الجامعة

قال جرجس عوض سمعان، من مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، إن نجله هيدرا جرجس، الحاصل علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام، تقدم لأداء اختبارات كلية التربية الرياضية واجتاز جميع الاختبارات البدنية والكشف الطبي ولكنه تفاجأ برسوبه في الاختبارات بسبب صعوبة نطقه حرف الراء والتي تسمي اللدغة بالعامية، رغم أن الطالب يتمتع بقوام رياضي وحصل علي عديد من الشهادات والميداليات والبطولات في المجالات الرياضية.

طلاب الثانوية العامة دور ثان بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية دون شكاوى





أدى طلاب الثانوية العامة دور ثان بالمحافظات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، فيما تابعت غرف عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالمحافظات وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية وانتظام الطلاب داخل اللجان دون شكاوى أو معوقات مع تطبيق الإجراءات الوقائية تحسبا لفيروس كورونا المستجد، وتابع المحافظون غرف عمليات الامتحانات للتأكد من انتظام الامتحانات. وتم تسليم المستلزمات الوقائية والكشف الحرارى قبل دخول اللجان، ويتم المتابعة باستمرار من جانب المحافظين ومديرى التعليم لإزالة العقبات.

العثور على جثمان الغريق الثانى فى أبو سلطان بالإسماعيلية





تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من انتشال جثة الغريق الثانى، أحمد سليم 17 عامًا، والذى لقى مصرعه، بصحبة ابن عمه، فارس أحمد كمال 16 عامًا، فى إحدى شواطئ قرية أبو سلطان فى الإسماعيلية .

حبس قاتل والدته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات





أمر المستشار محمد صلاح السنطى، مدير نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، حبس قاتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتسليم الجثة لذويها ودفنها عقب انتهاء تقرير الطب الشرعى .

والد مهندس قتله طليق شقيقته بالدقهلية: الجانى كان تلميذى.. ووالدته: حرق قلبى





انتقل "اليوم السابع" إلى منزل المهندس محمد سعد عيد والذى لقى مصرعه بقرية سماحة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة إصابته بثلاثة طعنات نافذة فى ناحية القلب من طليق شقيقته، حيث قال والدة المهندس المتوفى: "للأسف الشديد أن من قام بقتل ابنى هو طليق ابنتى وكان طالب عندى بالمدرسة بالمرحلة الابتدائية، حيث قمت بتعليمه مع زملائه وتخرج من بين طلابى أطباء ومهندسين، ولكن لم اتخيل أن يكون نهاية ابنى بهذا الشكل وعلى يد أحد تلاميذى، وابنى محمد كان بعيد تمام عن جميع الخلافات بين ابنتى وزوجها، ولم يشارك فى أى موقف بينهم" .

أغرب أعمال السحر الأسود تكشفها حملات تنظيف المقابر فى بنى سويف





رأس قط مدفونة خلف مقبرة زادت من شكوك مجموعة من الشباب المتطوع لتنظيف المقابر بمحافظة بنى سويف ليكتشفوا وجود سحر موجود داخل فم القط المذبوح بمنطقة الشيخ رفعت بمنطقة الحمرايا شرق النيل بمحافظة بنى سويف، رأس القط كانت نقطة البداية لخمسة من الشباب كونوا فريقا متطوعا لتنظيف المقابر يطوف كافة قرى محافظة بنى سويف لتنظيف مقابرها من الأعمال السفلية والاسحار التى يقوم البعض بوضعها فى تلك المقابر.

وتم العثور على سحر بالمرض داخل رأس قط مذبوح، وأسحار لجلب التعاسة والفراق على أرجل الدجاج، وقال المسئولون عن المبادرة: لا نقترب من المقابر المغلقة.

"حكاية المليونير الحافى".. عم خالد يعيش فى عشة ويملك 10 ملايين جنيه على الورق





فى شارع عبدالعزيز على بمدينة الزقازيق والمعروف بطريق موقف المنصورة، حيث الأبراج والعقارات الفخمة التى تمتد لمسافة أكثر من 4 كيلو يسكنها الكثيرين من أصحاب المال والنفوذ والسيارات الأحدث موديل، تصادفك عشه يسكنها شاب أربعينى ناحية منشية السادات للوهلة الأولى تظن أنه فقير ولكنه مليونير مع إيقاف التنفيذ.

التقى اليوم السابع، بالشاب خالد فاروق أحمد، والذى أطلق عليه لقب "المليونير الحافي"، حيث يعيش داخل عشة مساحتها 10 متر مزينة بقصارى الزرع. وأكد عم خالد قائلا: شاركت سيدة أعمال فى هدم عمارة وبناء برج فغدرت بى، ولم أجد مأوى غير رصيف منزل أبى، وأنا قليل البخت وانتظر الأمل.

أمين "السياحة العالمية" يتفقد الإجراءات الاحترازية برفقة خالد العنانى بالغردقة





أجرى زوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اليوم الأحد، رافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعددًا من أعضاء منظمة السياحة العالمية، جولة تفقدية داخل المنشآت السياحية ومتحف آثار الغردقة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المقدمة للسياح خلال زيارتهم المنشآت السياحية.

وتم التقاط صورا تذكارية مع تمثال ميريت آمون، وإدارة المتحف أهدت أمين "السياحة العالمية" بردية مقلدة للمحاكمة الفرعونية وخريطة مصر، وقام برحلة بحرية.

أولى الرحلات البولندية تهبط فى مطار مرسى علم الدولى





بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وصلت أولى الرحلات البولندية لمطار مرسي علم أمس السبت، وسط حالة من الفرحة بين العاملين في النشاط السياحي بعودة الرحلات مجددا، حيث استقبل مطار مرسي علم الدولي اول رحلتين قادمتين من المطارات البولندية تقلان علي متنهما 375 راكب، واستقبل المطار الركاب بالترحيب والورود والشيكولاته ترحيبا بهم على أرض مصر، حيث تعد تلك الرحلات أول رحلات بولندية قادمة من الاتحاد الاوربي تصل لمرسى علم عقب جائحة فيروس كورونا المستجد .

حدائق الحيوان بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين غدا وسط إجراءات احترازية





تبدأ حدائق الحيوان على مستوى المحافظات فتح أبوابها، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك غدا الاثنين بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان .

الوادى الجديد تسجل صفر تعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية



أعلن المهندس زكريا مصطفى دمرداش، مدير عام إدارة حماية الأراضى والمشروعات بمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تسجيل صفر تعديات على الأراضى الزراعية بزمام المحافظة فى مراكزها الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس-بلاط ).

تعافى وخروج 346 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قنا العام

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تعافى وخروج 346 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.