أبرز مواقع سياحية وأثرية ستفتح أبوابها للجمهور بأسوان.. بعد موافقة "الوزراء"

أسوان – عبد الله صلاح

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على عودة السياحة للمعالم الأثرية والسياحية بمدينة أسوان، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، وصرح بذلك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المواقع السياحية التى ستفتح أبوابها أمام الجمهور مرة أخرى بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا:

أكد محافظ أسوان، أن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، جاءت لإعادة فتح وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والمعابد والمتاحف الأثرية والمعالم السياحية لاستقبال الزائرين والأفواج السياحية على مستوى المحافظة، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر القادم كمرحلة أولى.

وتابع المحافظ، بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لفتح الأنشطة السياحية بالكامل مع بداية الموسم السياحى القادم وهو الذى سيعود بالنفع على مواطنى المحافظة والأنشطة الإقتصادية المختلفة.

ومن أبرز المواقع السياحية والأثرية التى ستفتح أبوابها بداية من أول سبتمبر هى: "معبدى كوم أمبو وإدفو والسد العالى ومتحف النيل والحديقة النباتية وحديقة فريال" وهى المواقع التى تشهد إقبال من المواطنين والحركة السياحة، بالإضافة إلى استمرار فتح: "معبدى فيله وأبوسمبل ومتحف النوبة" وهى المواقع التى سبقت ذلك القرار فى فتح أبوابها أمام الجمهور منذ الأول من يوليو الماضى.

وأشار اللواء عطية، إلى أن ذلك سيتطلب من المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والمعالم السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد لتوفير أقصى درجات الحماية للنزلاء وبالتالى الحصول على ثقتهم فى تأمينهم والاستمتاع برحلاتهم السياحية لعروس المشاتى فى العالم.