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7 سنوات حبس و 200 ألف جنيه غرامة عقوبة من ينشر أسئلة الامتحانات بقصد الغش

السبت، 22 أغسطس 2020 03:00 ص
7 سنوات حبس و 200 ألف جنيه غرامة عقوبة من ينشر أسئلة الامتحانات بقصد الغش الجلسة العامة بمجلس النواب
نور على

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وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلساته الأخيرة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث عاقب القانون فى مادته الأولى  كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
 
 
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين، ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

البرلمان

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غش الامتحانات

نشر اسئلة الامتحانات

عقوبة اذاعة اسئلة الامتحانات

مكافحة الاخلال بالامتحانات

اليوم السابع بلس

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