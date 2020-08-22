5 خرافات حول اختبار تشخيص الإصابة بـCOVID-19.. اعرف الحقيقة

كتبت هند عادل

لا يزال اختبار الأشخاص لفيروس كورونا الجديد ذا أهمية قصوى مع انتشار الفيروس بشكل أكبر تقوم العديد من المعامل بإجراء اختبارات COVID-19 ومع ذلك، هناك العديد من الأساطير والمعلومات الخاطئة التى تحيط بممارسة اختبار كورونا ، والتى يجعل من الصعب على الناس الحصول على التشخيص، تم تطوير أنواع مختلفة من الاختبارات، وتمت الموافقة أو رفض الهيئات التنظيمية فى مختلف البلدان حول العالم، وفقًا للجودة والنتائج.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news نظرًا لأن الوباء لا يزال ينتشر أكثر فأكثر فى العالم، فمن المهم أن يخضع الناس للاختبار، وأن يعزلوا أنفسهم أيضًا، حتى لو رأوا أدنى أعراض المرض.

ومثل أى مرض كان COVID-19 محاطًا أيضًا بالعديد من الأساطير والافتراضات المزيفة، وكذلك اختبار الكشف عن الاصابه بكورونا، يشارك الدكتور موكيش ميهرا، استشارى أول ومدير مساعد، الطب الباطنى، مستشفى ماكس، باتبارجانج بالهند 5 خرافات شائعة عندما يتعلق الأمر باختبار COVID-19، ويساعد فى فهم الأسباب الصحيحة وطرق إجراء اختبار كورونا.

الخرافة: يجب على الجميع الذهاب وإجراء الاختبارات

الحقيقة: إذا كنت تريد حقًا معرفة ما إذا كان لديك حاليًا COVID-19 أو لديك بالفعل، فاستشر الطبيب، إذا كانت لديك أعراض شديدة، مثل ضيق التنفس أو شفتين مزرقة، فتوجّه إلى المستشفى فورًا لتلقى العلاج، قد يتم اختبار فيروس كورونا هناك، ومع ذلك، لا يجب أن تتوجه إلى موقع الاختبار بمجرد إصابتك بالتهاب الحلق.

الخرافة: أنا الآن محصن لأن اختبار الأجسام المضادة الذي أجريته إيجابي



إذا كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية ، فهذا يعني أنك قد تكون مصابًا بالفعل بـ COVID-19 وتعافيت منه ، ليس بالضرورة لا توجد أبحاث كافية حتى الآن لمعرفة ما إذا كنت محصنًا ضد الفيروس بمجرد إصابتك به بالفعل، هناك احتمال أن تصاب بالعدوى مرة أخرى، استمر في اتباع الإرشادات بعناية ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي أو البقاء في المنزل. اغسل يديك كثيرًا وكن حذرًا عند لمس الأسطح في الأماكن العامة.

الخرافة: الاختبار دقيق بنسبة 100%

لا يوجد اختبار دقيق بنسبة 10% ولسوء الحظ ، ينطبق هذا على اختبار فيروس كوفيد -19 واختبار الأجسام المضادة، خلصت دراسة أجريت على اختبار فيروس كورونا إلى أن حوالى 30% من الاختبارات جاءت بنتائج سلبية كاذبة، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم، قد تزداد نسبة السلبيات الخاطئة التى يوفرها الاختبار، حتى إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية للفيروس، فاستمر فى التصرف كما لو كنت مصابًا به ويمكن أن ينشره لمن حولك.

الخرافة: تحتاج إلى سحب عينة من الدم لاختبار فيروس كورونا

فى حين أن إجراء اختبار الاختبار الفيروسى قد يختلف باختلاف موقع الاختبار، إلا أنه لا يشمل سحب الدم فى معظم الحالات، يستخدم أخصائى الرعاية الصحية أعواد قطنية ويدخلها فى أنفك، يتم اختبار إفرازاتك الأنفية البلعومية، تقوم بعض مرافق الاختبار بفرك قطعة قطن داخل الفم لاختبار اللعاب، يتم إرسال عينة الاختبار هذه إلى المختبر ومعالجتها لتحديد ما إذا كان لديك الفيروس.

الخرافة: الأطفال لا يحتاجون إلى الاختبار

فى حين أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19، إلا أنهم لا يزالون قادرين على الإصابة بالمرض ونشره للآخرين، ولكن ليس بكفاءة مثل البالغين، نظرًا لأن الأطفال أقل عرضة لارتداء الأقنعة وغسل أيديهم بشكل صحيح أو على مسافة اجتماعية كافية من الآخرين، فإن اختبارهم يكون أكثر أهمية إذا تعرضوا أو ظهرت عليهم أعراض الفيروس. يصاب الأطفال عادةً بأعراض مختلفة قليلًا مثل الصداع والطفح الجلدى، وفى حالات نادرة، التهاب الأوعية الدموية المسمى بالمتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة عند الأطفال.