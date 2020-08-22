1359 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه سيؤدى امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 1359 طالبا وطالبة الامتحان فى عدد 3 لجان، اليوم السبت، وهى لجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية والمخصصة للطلاب البنين بالمدينة ولجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية والمخصصة للطالبات بالمدينة ولجنة مدرسة الزهور الثانوية والمخصصة لطلاب وطالبات الإدارات الخارجية.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصى، جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2020 اليوم السبت، وتستمر حتى الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل.

وأضاف "قبيصى"، أنه تم الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مؤكدًا على الجهود الكبيرة التى تبذلها الوزارة من توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثانى.

واختتم الدكتور خالد خلف قبيصى، أن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.