11 حالة شفاء من فيروس كورونا وتسجيل 8 إصابات جديدة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مصادر طبية فى المنيا عن تعافى 11 مصابا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابية للسلبية، فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بنى مزار ومطاى والعدوة.

وقال مسؤول بالصحة، إن حالات الوفاة بالفيروس تتراجع بشكل تدريجى، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصة للاشتباه لم تستقبل حالات إصابة على مدار يومين متتاليين، منوها إلى أن الفيروس أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ، مقارنة بالأشهر الماضية، متوقعا الوصول إلى صفر إصابات والثبات عليه فى شهر سبتمبر المقبل.

وواصلت المصالح الحكومية والخدمية فى محافظة المنيا، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوى، خاصه بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، ومنها المراكز التكنولوجية التى تشهد تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أى مواطن لا يرتدى الكمامات الطبية.