وزير الرياضة: عام 2011 كان هناك خلل اجتماعى واضطراب فى كل شىء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه عام 2011 كان هناك خلل اجتماعى يعانى منه المجتمع المصرى، وهذا الخلل وصل إلى تركيبة الشباب ورؤيته، حيث إن الشباب يشاهد كل شيء يحدث في البلدان الأخرى ويريد أن يعيش كما يعيش الغرب، ولكن الجانب الاجتماعى يقيده.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه لا بد من تغيير أسلوب الحياة للإيجابى، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للقيام بتغيير سريع كى يواكب المجتمعات الأخرى دون أن يحدث خلل في المجتمع، لافتا إلى أن هناك رؤية منذ عام 2014 والمشروعات تزيد والتحديات تزيد بشكل كبير، موضحا أن الدولة والمجتمع يسيران معا من أجل بناء الوطن.



وتابع الدكتور أشرف صبحى: "من عام 2011 لـ2012 كان هناك حالة اضطراب في كل شيء، وكان هناك حالة عدم استقرار والدنيا كانت ضبابية في كل شيء، وبالتالى كان الشباب تفكيره تقليديا، ولكن الآن الشباب أصبح تفكيره إبداعيا، خاصة من الاهتمام الكبير من القيادة السياسية للشباب، سواء من خلال رؤية أو عمل بشكل واقع على الأرض، موضحا أن التفكير لدى الشباب بدأ يختلف.