نائب محافظ البحيرة تكشف حقيقة وفاة 14 مصابا بكورونا بسبب نقص الأوكسجين

فريق المحافظات

نفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة 14 شخصا مصابا بفيروس كورونا بمستشفى الصدر بدمنهور بسبب نقص الأكسجين.

وقالت نائب محافظ البحيرة عبر صفحتها على موقع فيس بوك" إنه عقب تلقينا بالمحافظة بلاغ عن عدم توفر أكسچين لمرضى ڤيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الصدر بدمنهور وبعد ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إدعاء عن وفاة 14 حالة بسبب انتهاء مخزون الأكسچين بالمستشفى، تم الانتقال لمستشفى صدر دمنهور، وتم الكشف عن عدد 2 تانك أكسچين سعة 3000 لتر لكل تانك وتبين امتلائهم بنسبة 95% و93%.

بالإضافة لعدد 180 أسطوانة أكسچين سعة 5 لترات الواحدة، 63 تبادلي مع التانك والباقي موزع بالغرف والعنابر، الأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق علمًا بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب مساءً.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم التواصل مع طبيب العناية المركزة الذي أفاد أنه لم ير ولم يشهد أي نقص أو انتهاء للأكسچين كما هو الإدعاء، وأن حالات الوفاة اليوم لم تتعد 3 منذ فجر الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأن الأسباب كانت تدهور بحالة الإلتهاب الرئوي وحالة جلطة بالرئة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع الى الالتقاء باقارب ومرافقي الحالات المصابة لطمأنتهم والسماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد.

وطالبت نائب محافظ البحيرة وسائل الاعلام، تحري الدقة عند النشر والتعاون مع الفرق الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.