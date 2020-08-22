مقتل مسن طعنا بخنجر بسبب خلافات المصاهرة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل في الثانية والستين من العمر مصرعه على يد 3 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة وجار القبض على المتهمين ضبط السلاح المستخدم عبارة عن خنجر.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلق بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل عقب تعدى 3 أخرين عليه بالشوم وسلاح أبيض بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب محمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوفاة سيف . د . أ . ع 62 سنة على إثر إصابته بإصابات متفرقة بالجسم وطعنه نافذه بالناحية اليسرى وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى.

وبسؤال أهلية المجنى عليه اتهموا كلا من عبدالله . م . إ 37 سنة عامل وشقيقيه ممدوح ومجدى وأشاروا إلى أنه تم التعدى على المجنى عليه بإستخدام العصى والشوم وقام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض عبارة عن "خنجر"، وأيدت التحريات ذلك وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.