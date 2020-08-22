اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظ البصرة يؤكد استمرار التحقيق في اغتيال النشطاء بمتابعة من رئيس الحكومة

السبت، 22 أغسطس 2020 04:31 م
محافظ البصرة يؤكد استمرار التحقيق في اغتيال النشطاء بمتابعة من رئيس الحكومة العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محافظ البصرة العراقية، أسعد العيداني، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية، مؤكدا استمرار التحقيق في جرائم اغتيال النشطاء بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح محافظ البصرة العراقية: الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجرامية في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً، ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها، وقد أرسل الكاظمي لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به لمتابعة أحداث المحافظة".

 

ولفت ، أسعد العيداني، إلى أن عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء، وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج، كما أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظ، مؤكدا وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها تحفيز الشباب على حرق البصرة وتحويلها الى مدينة غير آمنة لمآرب سياسية.

 


البصره

العراق

مظاهرات

اغتيالات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة