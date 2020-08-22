بغداد (أ ش أ)

أكد محافظ البصرة أسعد العيدانى، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول للجناة، وقال العيداني، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، إننا ندين ونستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها"، منوهاً بأنه رغم انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به.