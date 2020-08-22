وشدد على أن عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج، مشيرا إلى أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، ولابد من تفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين.
 