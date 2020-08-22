كتائب إخوانية تزعم تعدى ضابط على سيدات بفيديو من 10 سنوات

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.