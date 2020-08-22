اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كتائب إخوانية تزعم تعدى ضابط على سيدات بفيديو من 10 سنوات

السبت، 22 أغسطس 2020 12:27 ص
كتائب إخوانية تزعم تعدى ضابط على سيدات بفيديو من 10 سنوات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حملات امنية

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة