ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان وإزالة فورية فى منتصف الليل بمنوف .. صور

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإستمرار إزالة كافة التعديات دون إستثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين ، إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون ، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام .
قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ، بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء ، أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف إستكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلى الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها .
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية فى منتصف الليل لحالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بناحية الحامول على مساحة 200 متر ، وفى مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية بارتفاع 2 متر وعلى مساحة 108 متر وذلك على نفقة المواطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .
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