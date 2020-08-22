ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان وإزالة فورية فى منتصف الليل بمنوف .. صور

المنوفية - محمد فتحى

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإستمرار إزالة كافة التعديات دون إستثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين ، إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون ، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام .

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ، بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء ، أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف إستكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلى الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية فى منتصف الليل لحالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بناحية الحامول على مساحة 200 متر ، وفى مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية بارتفاع 2 متر وعلى مساحة 108 متر وذلك على نفقة المواطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف