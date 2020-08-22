اليوم السابع
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ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان وإزالة فورية فى منتصف الليل بمنوف .. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 12:47 م
ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان وإزالة فورية فى منتصف الليل بمنوف .. صور إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف
المنوفية - محمد فتحى

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فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإستمرار إزالة كافة التعديات دون إستثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين ، إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون ، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام .

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ، بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء ، أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف إستكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلى الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية فى منتصف الليل لحالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بناحية الحامول على مساحة 200 متر ، وفى مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية بارتفاع 2 متر وعلى مساحة 108 متر وذلك على نفقة المواطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين  .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.11.19 AM (2)
 
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.11.19 AM (4)
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.11.19 AM
 
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.14.59 AM (1)
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.14.59 AM (2)
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.23.14 AM (1)

إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف
WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.23.14 AM (2)
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.23.14 AM (4)
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 

WhatsApp Image 2020-08-22 at 10.23.14 AM
إزالة البناء المخالف بسرس الليان ومنوف

 


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