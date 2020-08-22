ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة إطلاق النار على بعض أهالى الجمالية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الأمن العام، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بواقعة إطلاق النار على مجموعة من أهالي قرية عزبة الشبراوي الجمالية.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى فريق البحث الجنائي بمكان اختباء المتهم الرئيسي فى واقعة إطلاق نار من سلاح إلي على مجموعة من الأهالي بقرية عزبة الشبراوي الجمالية، مما اسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بطلقات نارية

وقد تمكن الفريق من القبض على إسلام السيد زكي الشرقاوي 28 سنة مدرج جنائيا وله كارت معلومات، حال اختباء داخل أحد المحافظات المجاورة.

وتم مناقشته وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري ضبط باقي المتهمين المشاركين فى الواقعة.

يذكر بأن تم إلقاء القبض على 12 من الأهالي بعد تجمهرهم للمطالبة بالقاء القبض على المتهمين، عقب وفاة احد الأشخاص من القرية