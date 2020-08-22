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صور..بدء تشغيل العناية المركزة بمستشفى قلين فى كفر الشيخ

السبت، 22 أغسطس 2020 08:04 م
صور..بدء تشغيل العناية المركزة بمستشفى قلين فى كفر الشيخ افتتاح وحدة العناية
كفر الشيخ محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ مستشفى قلين المركزى لمتابعة تشغيل العناية المركزة بمستشفى قلين بسعة تسع أسرة؛ وتسع مونتور وثلاث أجهزة تنفس صناعى.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بكفر الشيخ، يعد تشغيل عناية مستشفى قلين المركزى إضافة قوية فى إطار مواجهة فيروس كوررونا المستجد وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير ادارة المستشفيات، والدكتور محمد عمر، إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

ووجهت سلام  الشكر والتقدير للفريق الطبى من إدارة مستشفى قلين المركزى، للجهود المبذولة لصالح المرضى، ورعايتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم.

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