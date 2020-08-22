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سقوط مسيّرة إسرائيلية فى جنوب لبنان وحزب الله يسيطر عليها

السبت، 22 أغسطس 2020 11:16 م
سقوط مسيّرة إسرائيلية فى جنوب لبنان وحزب الله يسيطر عليها إسرائيل وحزب الله
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان وحزب الله يسيطر عليها. وقالت إسرائيل إنه لا خطر من معلومات التي قد يحصل عليها حزب الله من المسيرة التى سقطت. وفى وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ودعا القوى العالمية إلى دعم واشنطن.

وقدمت الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان: "إنني أُشيد بالولايات المتحدة لقرارها تفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير كافية.


إسرائيل

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لبنان

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