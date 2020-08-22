زى النهاردة.. الاستئناف تحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين بحرق مركز شرطة العياط

كتب إيهاب المهندس

زي النهاردة من 4 سنوات، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 1 سبتمبر من ذات العام، لنظر أولى جلسة محاكمة 10 متهمين، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وحرق مركز شرطة العياط وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما حددت المحكمة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بمجمع محاكم طره لنظر القضية.

ومن ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر جلسة محاكمة متهم فى واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم "داعش الإرهابى"، كما حددت المحكمة الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر القضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.