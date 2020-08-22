زوجة تطلب زوجها بـ 12ألف نفقات ترفيه لطفليها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوى نفقة ألعاب وترفيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بعابدين، طالبت بإلزامه بسداد مبلغ 12 ألف لطفليها، بعدما طالبته بدفع المبالغ التي قامت بالتكفل بها، وذلك بعد أن أكدت على رفضه التواصل معهم، والتغيب عن جلسات الرؤية، إثر انفصاله عنها وتعليقها وهجرها طوال عام ونصف لتؤكد:"رغم أنه ميسور الحال، إلا أنه طرد أولادي من منزل والدته، وقالهم بعتبركم متين، روحوا لأهل أمكم يصرفوا عليكم".

وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعى، وعاشرته معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب اكتشافها علاقته غير الشرعية، وتسببه لها بالحرج بين صديقاتها ومعارفها، عاقبها برفضه إنفاقه عليهم حتى يدفعها للتنازل عن حقوقها.

وأكدت الزوجة، أنها طوال 12 عام زواج، تحملت عنف زوجها، وبخله عليها وطفليها، رغم يسار حالته المادية، لتفاجئ بمحاولته بطردها من شقة الزوجية التى يقيما فيه، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، والاستيلاء على مستحقات أولاده.

وأكدت ع.س.ك، بالدعوى التى أقامتها عن طفليها ، بأن زوجها أمتنع عن رعاية طفلته أو السؤال عنها، طوال عام ونصف، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم دفعت الزوجة لإقامة دعوي طلاق للضرر.

وأشارت إلى أن طفليها، يحتاجوا إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائهم، وأولاد أقاربهم، وكما تعودوا أثناء عيشهم برفقة الأب، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى .

وأكدت الزوجة أنها عندما طالبته رفض رغم مقدرته، مما دفعها لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن الأب ملزم بنفقتها بقدر يساره، وهو ما قد ثبتته بالمستندات وتحريات الدخل، وذلك بما يكفل لطفلتها العيش فى المستوى اللائق بأمثالها.