رئيس حى غرب: 90% من المشكلات فى الحى متعلقة بمنظومة النظافة

الدقهلية شريف الديب

عقد المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت، اجتماعا بمديرى إدارات النظافة، والحدائق، والحملة الميكانيكية، والورشة الصناعية، والشئون الإدارية، والشئون المالية، بحضور محمد الدسوقى سكرتير حى غرب المنصورة، ونواب رئيس حى غرب وكريمة صديق عبد الغفار، ومحمد حسن السعيد إسماعيل، وعمرو عرفة حسن الدسوقى، للوقوف على طبيعة سير العمل بالحى، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى التفاعل مع الشكاوى .

فيما أكد رئيس حى غرب خلال الاجتماع، أن المنصورة كانت تسمى عروس الدلتا وحى غرب المنصورة هو المنطقة المركزية وعنوان لمحافظة الدقهلية ولكن ما آلت آلية الأوضاع بالحى بالآونة الأخيرة أفقدت الحى والمحافظة الكثير من مكانتهم الطبيعية، مؤكدا أن 90% من المشكلات التى يوجهها حى غرب متعلقة بمنظومة النظافة وعدم القدرة على التخطيط الصحيح، معربا عن استيائه الشديد بأن يكون بنطاق حى غرب المنصورة مركزا طبيا متكاملا، ويكون مستوى النظافة بمحيطه بهذا الشكل .

فيما أكد رئيس حى غرب، أن شرف لأى شخص العمل بكيان كحى غرب المنصورة ولابد أن يتم التغيير وبأسرع وقت، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول للنتائج المرجوة .

كما تم خلال الاجتماع استعراض قوام الحملة الميكانيكية من عمال ومعدات، ومناقشة آليات عمل منظومة النظافة خلال ورديات العمل الثلاثة بكافة القطاعات.

كما قرر رئيس حى غرب المنصورة تقسيم ورديات النظافة لورديتين بدلا" من ثلاث من الساعة السابعة صباحا" حتى الساعة الثالثة عصرا "، ومن الخامسة مساء" حتى الساعة الواحد وذلك لأحكام السيطرة على منظومة النظافة، ولعدم انهاك المعدات، وتكثيف العمل بكافة القطاعات خلال فترة العمل.

فيما كلف رئيس حى غرب المنصورة كريمة صديق نائب رئيس الحى بمتابعة الأعمال بالحملة الميكانيكية.

كما شدد رئيس حى غرب المنصورة على مسئولى قطاع النظافة بتكثيف حويات النظافة بالاماكن الأكثر احتياجا بنطاق الحى، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الاعمال ولا مجال للتكاسل او التقاعس فى اداء الاعمال بالمرحلة القادمة.

فيما شدد رئيس حى غرب على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمرافق الحيوية للمواطنين من إناره وصرف صحى وطرق ومياه.

كما اكد رئيس حى غرب بأنة سوف يكون متواجدا" على مدار اليوم بالشارع ومعيار الحكم على الاداء سيكون من خلال الشارع .











