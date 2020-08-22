اليوم السابع
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خفض القبول بالمدارس لـ5 سنوات و6 شهور ومجموع 235 للثانوية العامة بشمال سيناء

السبت، 22 أغسطس 2020 12:50 م
خفض القبول بالمدارس لـ5 سنوات و6 شهور ومجموع 235 للثانوية العامة بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تصديق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على قرار تخفيض سن القبول بالمدارس الابتدائية في وسط سيناء، والمدارس الثانوية في عموم المحافظة باستثناء مدرستين بالعريش.

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ "اليوم السابع" إن قرار المحافظ يتيح تقدم الطلبة ممن وصل عمرهم 5 سنوات و6 شهور للمدارس الابتدائية من سكان مناطق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، بشرط أن تكون بطاقة ولي الأمر وشهادة الطفل مثبتة بهما أنه من سكان إحدى المركزين " الحسنة "، و"نخل".

أضاف أنه بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية صدق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي تخفيض القبول للصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات المختلفة، ليصبح 235 ، ماعدا مدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية  بنين، والشهيد أحمد عسكر الثانوية  بنات بالعريش لارتفاع الكثافة بهما.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019 بنسبة نجاح بلغت 100٪ من المتقدمين للامتحانات.

وقدم المحافظ التهنئة للطلبة الناجحين، مؤكدا علي الاهتمام بالعملية التعليمية في مختلف مراكز ومدن شمال سيناء.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ ٥٥ طالبًا وطالبه حضر منهم 55 طالب وطالبة ، نجحوا جميعا في الامتحانات بنسبة نجاح بلغت 100٪.

 

 

 


شمال سيناء

العريش

الثانوية العامة

وسط سيناء

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