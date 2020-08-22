حبس مستريحة بني سويف أربعة أيام لاتهامها بجمع أموال من المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

أمرت النيابة العامة بمحافظة بنى سويف حبس ربة منزل لاتهامها بجمع أموال من المواطنين وتوظيفها بعد ورود شكاوى من المواطنين.

وبدأت النيابة العامة في بني سويف، التحقيق مع ربة منزل، لإتهامها بجمع وتوظيف الأموال من المواطنين وتحفظت قوات الشرطة بمديرية امن بني سويف على ربة منزل تدعى " ن . ا . م " 45 عاما، مقيمة بمدينة بني سويف، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقار التي تقطن به ومكتبها في مدينة بني سويف، للمطالبة بأموالهم.

وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى مديرية امن بني سويف والنيابة العامة يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة، إلا أنهم في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف، بحثُا عنها.

وتجمهر مجموعة من الأهالى أمام مقر إحدى الشركات بمدينة بنى سويف بحثا عن سيده تمتلك شركة تقوم بتوظيف أموال الموطنين فى بنى سويف.

وفوجئ عدد من الأهالي بمحافظة بنى سويف باختفاء سيده بعد ان قامت بإنشاء شركة لتوظيف الأموال واستولت علي ملايين الجنيهات مقابل صرف أرباح تصل الي 60 %.

وأكد بعض الأهالي أن السيدة قامت بتوظيف أموالهم في العقارات والرخام والمحاجر والعقارات وبعد أكثر من 15 سنة اختفت هذه السيدة في ظروف غامضة.