حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تتجاوز 23.06 مليون والوفيات 798997

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 23.06 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 798997 شخصا توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة خمسة ملايين و640749 حالة إصابة و 175397 حالة وفاة، وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة ثلاثة ملايين و 532230 حالة إصابة و 113358 حالة وفاة.

وجاءت الهند فى المركز الثالث، مسجلة 2 مليون و 975701 حالة إصابة و 55794 حالة وفاة، وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة 946976 حالة إصابة و 16189 حالة وفاة.