تيك توك يطعن على أوامر ترامب التنفيذية بحظر التعامل مع التطبيق

كتبت: نهال أبو السعود

تستعد تيك توك لتقديم طعن قانوني يوم الإثنين على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يحظر المعاملات مع التطبيق، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أصدر دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 14 أغسطس يمنح الشركة المالكة للتطبيق الصيني مهلة 90 يومًا لإنهاء عمليات تيك توك الأمريكية، تحرز ByteDance المالكة للتطبيق تقدمًا في المحادثات مع المشترين المحتملين بما في ذلك مايكروسوفت و أوراكل كما يمكن لبعض المستثمرين الأمريكيين الانضمام إلى العرض.

قالت المصادر إن الطعن القانوني الذي تقدم به تيك توك يتعلق بأمر تنفيذي سابق أصدره ترامب في 6 أغسطس وجه هذا الأمر وزير التجارة لوضع قائمة بالمعاملات التي تتضمن ByteDance وممتلكاتها التي يجب حظرها بعد 45 يومًا، ويخطط تيك توك للقول بأن اعتماد الأمر التنفيذي على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية يحرمها من الإجراءات القانونية الواجبة وسيعترض على تصنيف البيت الأبيض له كتهديد للأمن القومي.

كثفت إدارة ترامب جهودها لتطهير ما تعتبره تطبيقات صينية "غير موثوق بها" من الشبكات الرقمية الأمريكية. بخلاف TikTok ، حيث أصدر ترامب أيضًا أمرًا يحظر المعاملات مع WeChat التابعة لشركة Tencent Holding Ltd.

قال ترامب إنه سيدعم جهود شركة مايكروسوفت لشراء عمليات تيك توك الأمريكية إذا حصلت الحكومة الأمريكية على "جزء كبير" من العائدات ، لكنه قال أيضًا إن هناك مشترين محتملين آخرين مهتمين مثل أوراكل.