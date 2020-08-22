اليوم السابع
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تعرف على استعدادات أسوان لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى 6 نقاط

السبت، 22 أغسطس 2020 01:26 ص
تعرف على استعدادات أسوان لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى 6 نقاط طلاب - أرشيفية
أسوان – صلاح المسن

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استكملت محافظة أسوان الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء إمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020 حيث ستنطلق صباح اليوم السبت 22 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر القادم .

اليوم السابع يقدم استعدادات أسوان لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في 6 نقاط

أولا : لجنة المحافظة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التي ستستضيف لجان إمتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى

ثانيا: تم التأكد من جاهزية اللجان والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا

ثالثا: تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الإمتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة

رابعا : شددت لجنة المحافظة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات

خامسا : شددت لجنة المحافظة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها

سادسا : توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لإخراج الأجواء الإمتحانية على الوجه الأكمل .


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