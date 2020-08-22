تحرير 484 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع أسوان

تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 484 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، والتى أسفرت عن ضبط سيارة ودراجة نارية وتروسيكل و5 توك توك بدون تراخيص.

كما تم تحرير 77 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.