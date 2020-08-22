المشرف على التنسيق بجامعة بنها يستقبل الطالبة الأولى على الثانوية.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

استقبل الدكتور رضا عمر المشرف العام على التنسيق الالكترونى بجامعة بنها، والدكتور على سعد المشرف على التنسيق، الطالبة علا أحمد سعد الأولى منفردة على الثانوية العامة أدبي، بمعمل التنسيق الإلكترونى بكلية الآداب بجامعة بنها.

وتابع الدكتور رضا عمر والدكتور على سعد إجراءات التنسيق الخاصة بالطالبة الأولى على مستوى الجمهورية، حيث نقل الدكتور رضا عمر تحية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للطالبة الأولى.

وقال "عمر"، إنه لمن دواعي سرورنا أن يستقبل مكتب تنسيق جامعة بنها بكلية الآداب الطالبة علا أحمد سعد الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، ومن دواعي فخرنا أن تكون من أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مطالبا إياها ببذل المزيد من الجهود لتحقيق النجاح معبرا بقوله ( كونى على قدر ثقتنا بك) فالعالم لا يعرف سوى المتفوقين والتابعين.

ووجه الدكتور على سعد المشرف على التنسيق الشكر للطالبة وحثها على النجاح وداعبها بطرح عدد من الأسئلة في اللغة العربية والمعلومات العامة التى أجابت عنها، كما وجه الشكر لوالدتها التى رافقتها خلال أعمال التنسيق الالكترونى ووالدها.

من جانبها، قالت الطالبة علا أحمد سعد، إنها قامت بإجراءات التنسيق الالكترونى حيث كانت رغبتها الأولى في التنسيق كلية الألسن ثم الإقتصاد والعلوم السياسية وكليات القمة الأخرى من بين 75 رغبة قامت بكتابتها.

ووجهت علا الشكر لرئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد وللدكتورة عبير الرباط عميد أداب بنها على حسن استقبالها وتوفير سبل الراحة لها وزملائها خلال أعمال التنسيق الالكترونى.

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف "المغربى"، أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه تم توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم ، وكذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.



الطالبة علا أحمد سعد خلال تسجيل الرغبات 2



الطالبة علا أحمد سعد خلال تسجيل الرغبات 3



الطالبة علا أحمد سعد خلال تسجيل الرغبات 4



الطالبة علا أحمد سعد خلال تسجيل الرغبات 5