اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس البيلاروسى يأمر قيادة الجيش باستخدام "إجراءات صارمة" لحماية البلاد

السبت، 22 أغسطس 2020 12:12 م
الرئيس البيلاروسى يأمر قيادة الجيش باستخدام "إجراءات صارمة" لحماية البلاد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
كتب الوكالات

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أصدر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تعليماته إلى القيادة العسكرية للبلاد باستخدام "إجراءات صارمة" من أجل حماية أمن ووحدة أراضى البلاد، وأصدر لوكاشينكو هذه التعليمات أثناء زيارته إلى موقع التدريب العسكرى بالقرب من مدينة غرودنو.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ودعا الرئيس البيلاروسى وزير الدفاع وقائد العمليات الغربية إلى بذل كل جهد "لحماية اللؤلؤة الغربية لبيلاروسيا ومركزها فى غرودنو".
 
وقال لوكاشينكو، إن الأحداث التى تشهدها بلاده تسير وفق "خطة الثورات الملونة" بمشاركة "عامل خارجي".
 
وأضاف، "كما توقعنا، كل شيء يسير وفق خطة الثورات الملونة، مع تأجيج الوضع السياسى الداخلى فى البلاد".
 
وتشهد بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التى جرت فى التاسع من الشهر الجاري، وفاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة، احتجاجات مناهضة للحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية.
 

بيلاروسيا

روسيا البيضاء

الجيش البيلاروسى

لوكاشينكو

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