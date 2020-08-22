استجابة لـ"اليوم السابع".. التضامن تتكفل بمساعدة أب يرعى 4 أبناء من ذوى الإعاقة

كتب - مدحت وهبة

في استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع"، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أب وأبنائه الأربعة من ذوي الإعاقة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتهم التي نشرت من خلال تقريرٍ مصور لـ"اليوم السابع" حقق آلاف المشاهدات.

ووجهت القباج باتخاذ ما يلي:

- ضم الأبناء الأربعة لبرنامج الدعم النقدي المشروط كرامة والخاص بذوي الإعاقة.

- استيعاب الأبناء في دار من دور التربية الفكرية.

- تقديم كافة خدمات الدعم والحماية الشاملة للأسرة.

جدير بالذكر أن الأب يرعى 4 أبناء من ذوي الإعاقة يقول إنهم لديهم إعاقة ذهنية بنسبة إعاقة 90%، وهو يرعاهم بمفرده ويقوم بتلبية كافة احتياجاتهم.