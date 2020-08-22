ارتداء الكمامة إجبارى فى باريس خلال نهائى دورى الأبطال

رويترز

قال مسئولون فرنسيون اليوم السبت، إن شارع الشانزليزيه الشهير فى العاصمة باريس، سيتحول إلى منطقة مشاة فقط غدا الأحد، وسيكون وضع الأقنعة إجباريا عندما يلتقى باريس سان جيرمان بطل فرنسا مع نظيره الألمانى بايرن ميونيخ فى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتجمع عدة آلاف فى الشارع الشهير يوم الثلاثاء الماضى، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على رازن بال شبورت لايبزيج الألمانى والوصول لنهائى البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى.

ولم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى، كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة.

وعن ترتيبات الاستعداد للحدث فى باريس، قال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا، إنه سيتم نشر قوات من الشرطة فى شارع الشانزليزيه وبالقرب من استاد باريس سان جيرمان مساء الأحد أثناء إقامة المباراة النهائية.

وأكد وزير الداخلية، أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو فى العاصمة مساء يوم الأحد أيضا.

وقال الوزير فى تصريحات تلفزيونية "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".

وطالب بعض لاعبى النادى الفرنسى أيضا الجمهور بالتصرف بحذر.

وقال تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان فى فيديو بثه النادى عبر تويتر "هذه لحظة نادرة ومهمة وأتمنى منكم أيضا احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضى اعتقلت السلطات 37 شخصا للإخلال بالنظام.