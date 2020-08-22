اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتداء الكمامة إجبارى فى باريس خلال نهائى دورى الأبطال

السبت، 22 أغسطس 2020 01:07 م
ارتداء الكمامة إجبارى فى باريس خلال نهائى دورى الأبطال شارع الشانزليزيه
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسئولون فرنسيون اليوم السبت، إن شارع الشانزليزيه الشهير فى العاصمة باريس، سيتحول إلى منطقة مشاة فقط غدا الأحد، وسيكون وضع الأقنعة إجباريا عندما يلتقى باريس سان جيرمان بطل فرنسا مع نظيره الألمانى بايرن ميونيخ فى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم فى العاصمة البرتغالية لشبونة.
 
وتجمع عدة آلاف فى الشارع الشهير يوم الثلاثاء الماضى، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على رازن بال شبورت لايبزيج الألمانى والوصول لنهائى البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى.
 
ولم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى، كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة.
 
وعن ترتيبات الاستعداد للحدث فى باريس، قال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا، إنه سيتم نشر قوات من الشرطة فى شارع الشانزليزيه وبالقرب من استاد باريس سان جيرمان مساء الأحد أثناء إقامة المباراة النهائية.
 
وأكد وزير الداخلية، أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو فى العاصمة مساء يوم الأحد أيضا.
 
وقال الوزير فى تصريحات تلفزيونية "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".
 
وطالب بعض لاعبى النادى الفرنسى أيضا الجمهور بالتصرف بحذر.
 
وقال تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان فى فيديو بثه النادى عبر تويتر "هذه لحظة نادرة ومهمة وأتمنى منكم أيضا احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية".
 
وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضى اعتقلت السلطات 37 شخصا للإخلال بالنظام.
 

فرنسا

باريس

شارع الشانزليزيه

دورى ابطال اوروبا

دورى الابطال

باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

1.1 مليار إسترليني ضريبة سان جيرمان لدخول تاريخ دوري أبطال أوروبا

السبت، 22 أغسطس 2020 04:00 ص

صاروخية جنابرى فى ليون أفضل أهداف نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.. فيديو

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:47 م

نهائي دورى أبطال أوروبا.. كومان: لدينا فرصة كبيرة فى التتويج بأصعب بطولة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:27 م

تياجو سيلفا: نحترم بايرن ميونخ.. ونملك الدافع والرغبة لحصد دورى الأبطال

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:03 ص

بايرن ميونخ يتخطى 100 مليون يورو أرباح من دورى أبطال أوروبا

الخميس، 20 أغسطس 2020 09:50 م

أوليفر كان: البايرن متعطش للفوز بدورى الأبطال.. ونوير أفضل حارس بالعالم

الخميس، 20 أغسطس 2020 05:49 م

نهائى دورى أبطال أوروبا يؤجل حسم مستقبل كوتينيو مع برشلونة

الخميس، 20 أغسطس 2020 04:51 م

صافرة إيطالية تدير نهائي دورى أبطال أوروبا بين سان جيرمان ضد البايرن

الخميس، 20 أغسطس 2020 03:46 م

منافسة بين نجوم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على جوائز دوري الأبطال

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة