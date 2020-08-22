اخلاء سبيل 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 1202 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "م. ر"، و"ع. أ"، و"ص. م"، و"م. ش"، ووجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.