إحالة 64 طبيبا وصيدليا بالقليوبية للتحقيق إثر تغيبهم عن العمل

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أحال نائب محافظ القليوبية الدكتور سمير حماد، اليوم السبت، 64 طبيبا وصيدليا من العاملين بمستشفى بهتيم المركزي بشبرا الخيمة إثر تغيبهم عن العمل.



وتفقد حماد مستشفى بهتيم المركزي بشكل مفاجئ ولاحظ غياب عدد كبير من الأطباء، وبمراجعة كشوف الحضور تبين غياب 64 طبيبا وصيدليا وأخصائي علاج طبيعي، رغم إثبات حضورهم بكشوف الحضور.



وأوضح أن عدد الأطباء المتغيبين 37 طبيبا و7 أطباء أسنان و12 صيدليا و8 أخصائيين علاج طبيعي، وتم إثبات الواقعة بكشوف الحضور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالحضور وفقا للجداول المعلنة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين هو واجب وطني غير مسموح بالتخاذل فيه.



من جانبها.. قررت نائب محافظ القليوبية إيمان ريان إحالة الأطقم الطبية بالوحدة الصحية بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ للتحقيق بسبب الغياب عن العمل.

وأوضحت نائب المحافظ خلال الجولة التي أجرتها اليوم للوحدة الصحية وذلك إيماء إلى الشكوى المقدمة من الأهالي بعدم تواجد الطاقم الطبي بالوحدة الصحية حيث تلاحظ بتفقد الوحدة الصحية عدم وجود أطباء الوحدة وأيضا طاقم التمريض.



وقررت نائب محافظ القليوبية شطب المتغيبين من خانة الانصراف وعمل محضر إثبات حاله لإحالتهم للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم.