أخبار المحافظات اليوم.. الرئيس السيسى يرسم البسمة على وجوه أسرة مريض السمنة

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

الرئيس السيسى يرسم البسمة على وجوه أسرة مريض السمنة المفرطة بالغربية



سادت حالة من الفرحة على وجوه أسرة المواطن محمود سمير، يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدته بالتدخل لعلاجه، حيث يعانى من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا، ولا يستطيع الحركة . حيث أمر الرئيس السيسى بعلاجه وتعيين زوجته رائدة ريفية، وتم نقل محمود سمير بسيارة إسعاف للقاهرة، وقالت زوجته: فرحتى لا توصف، وقال الزوج: نفسى فى وظيفة.

عم طالب عُثر عليه مشنوقا ومجردا من ملابسه بالمنوفية: السبب خلافات سابقة



جريمة بشعة شهدتها قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تم العثور على جثة طالب فى الصف الثالث الإعدادى، مشنوقا داخل حظيرة ماشية ومجرد من ملابسه ومعلق بسقف الحظيرة .

واتهم محمد أحمد إبراهيم عم المجنى عليه، أحد الأهالى فى القرية بالتسبب فى قتل المجنى عليه، معللا ذلك بوجود خلافات سابقة بينهم، بعد أن تعدى ذلك الشخص على نجل شقيقه بالضرب وتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة فى الوجه، وحكم عليه بالحبس لمدة 6 شهور، وأضاف: "عندما حاول الصلح رفضنا، وذلك لأننا نريد حقنا بالقانون لأننا فى دولة القانون ولا يحق لنا أخذ الحق بالقوة، لأن ذلك يعد بلطجة ونحن لا نعرف تلك الوسيلة"، وطالب عم المتوفى بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

صاحب واقعة التنمر بعد لقاء محافظ كفر الشيخ: سألتحق بكلية طب الأسنان



أكد أحمد عمر، صاحب واقعة التنمر بكفر الشيخ، أنه سعيد بمقابلة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلا:" عاملنى معاملة الأب لأبنه، ومقابلته أزالت الرهبة التى كنت أشعر بها عند دخولى مكتبه، مشيرة إلى أنه دعمنى، واستدل فى كلامه معى بآيات من الذكر الحكيم.

أعداد الغرقى تتزايد بالإسكندرية رغم التحذيرات

مازال مسلسل الغرق فى شواطئ غرب الإسكندرية مستمرا حتى الآن على الرغم من التحذيرات وعدم جاهزية الشواطئ للسباحة واستقبال المواطنين، وترتفع نسب حالات الغرق غرب الإسكندرية مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الحالات التى تتوافد على الشاطىء وتغرق من خارج محافظة الإسكندرية، وقد سجلت حالات الغرق أكثر من 30 حالة فى شواطئ العجمى والنخيل غرب الإسكندرية.

حيث تم تحرير أكثر من 30 بلاغا فى شهر أغسطس بشأن مصرع مواطنين جراء غرقهم فى البحر، وسجلت شواطئ غرب المحافظة أعلى نسب للغرق، ومعظم الحالات من القاهرة والمحافظات.

المحكمة الإدارية تعزل عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية



هيئة المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى .

جامعة بنها بعد عزل عميد كلية التربية السابق بسبب رشوة: موقوف عن العمل يناير 2018



الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن عميد كلية التربية السابق الصادر بشأنه قرار المحكمة الإدارية العليا بالعزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه، موقوف عن العمل منذ يناير 2018، موضحا أنه سيتم دراسة الصيغة التنفيذية بمعرفة هيئة المستشارين القانونيين لرئيس الجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على فنى معمل لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة دون ترخيص بالشرقية



العيادة

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة المواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح حملة على إحدى العيادات الطبية الخاصة لطب الأسنان بمنيا القمح، فور ورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتشغيل العيادة منتحلا صفة طبيب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبى وكتابة العلاج للمرضي، وبمكان غير مرخص.

أقباط الأقصر يحتفلون بعيد صعود جسد السيدة العذراء بتقديم الذبائح والنذور



شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا مقر المطرانية جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، توافد عدد من الأقباط من القرى والنجوع المختلفة، وذلك للاحتفال بعيد صعود جسد "السيدة العذراء" وذبح الذبائح وتقديم النذور طلباً من العذراء مريم شفاعة صلاتها والتبرك.

الأول على الثانوية الأزهرية ببني سويف كل أسرته من الصم والبكم



" تفوقت في الثانوية الأزهرية وحصلت على المركز الأول، ولم تكرمني المحافظة وأتمنى قبولي بالطب العسكري " .. بهذه الكلمات بدأ الطالب رسمي محمود رسمي، الأول على المحافظة في الثانوية الأزهرية بمجموع 99%، حديثه لـ "اليوم السابع "، مضيفا: أقيم مع أسرتي المكونة من 6 أفراد بينهم أبي وجميعهم من ذوي الإعاقة "الصم والبكم" في منزلنا بقرية نزلة البرقي بمركز الفشن جنوب بني سويف .

وقال رسمى محمود: كنت بذاكر يوميا والجمعة راحتى الأسبوعية، وحفظى للقرآن الكريم كاملا ساعدنى على فهم المواد الدراسية بسهولة، والمحافظة لم تكرمنى.

طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان الدور الثانى فى اللغة العربية



انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، بمحافظات الجمهورية، والتي تستمر حتي 2/9/2020، وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك في ظل اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة للحفاظ على الطلاب، إلى جانب التنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتنظيم دخول وخروج الطلاب. حيث تابع المحافظون إجراءات الوقاية والتأمين، وشددوا على إزالة أية عقبات تواجه الطلاب، وتم تسجيل 4 حالات غياب عن الامتحان بشمال سيناء.

جامعات مصر تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات في أول يوم تنسيق



شهدت جامعات مصر المختلفة، اليوم السبت، بدء أول أيام استقبال طلاب الثانوية العامة فى معامل التنسيق المجهزة لتسجيل رغبات الطلاب بالكليات المختلفة، ففى محافظة القليوبية شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة. حيث استقبلت جامعة سوهاج طلابها بـ"الورود والشيكولاته"، وطالبت رئيس جامعة "القناة" باختيار الرغبات بدقة.

تعافى وخروج 291 حالة كورونا من مستشفى الصدر بقنا



أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تعافى وخروج 291 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم فى دورته الثالثة