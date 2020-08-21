يو إس إيه توداى: 46% من الأمريكيين يشكون بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إنه مع تبقى أقل من 75 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسة الأمريكية، فإن حوالى نصف الأمريكيين ليسوا واثقين فى إمكانية أن تشهد البلاد انتخابات نزيهة، بحسب استطلاع جديد.

وقال 46% من الأمريكيين أنهم ليسوا واثقين للغاية أو ليسوا واثقين على الإطلاق فى أن الانتخابات العامة ستجرى بنزاهة ودقة فى نوفمبر، بحسب الاستطلاع الذى أجره صندوق الديمقراطية ومشروع UCLA NationScape. وهناك مخاوف مشابهة بين أعضاء كلا الحزبين، بينما يرتفع القلق بين الناخبين الأكبر سنا.

ويأتى هذا الاستطلاع وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة خدمة البريد الأمريكية على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى التصويت بالمراسلة فى انتخابات نوفمبر. وسيدلى مدير هيئة البريد الجنرال لويس دى جوى، الذى يواجه دعوات من الديمقراطيين بالاستقالة، بشهادته أمام مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، كما سيدلى بشهادته أمام لجنة المراقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

وكانت خدمة البريد الأمريكية قد حذرت الأسبوع الماضى المسئولين المنتخبين فى الولايات المتحدة بأنه قد لا يتم عد كل أوراق الاقتراع التى يتم تسلمها فى الوقت المحدد حتى لو تم طلبها قبل المواعيد النهائية فى الولايات وتم إرسالها مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة أن الرئيس ترامب، الذى صوت بالبريد هذا الاسبوع فى سباق تمهيدى بولاية فلوريدا، كانت منتقدا بشدة للتصويت بالبريد، وحذر دون أدلة على أنه يمكن تزوير أكثر من التصويت الشخصى، وأنه جزء من مؤامرة من الديمقراطيين للتلاعب بالانتخابات. ورفض أيضا دعم تقديم تمويل إضافى لجهاز البريد.

ووفقا للاستطلاع، فإن 36% من الأمريكيين ليسوا واثقين للغاية أو على الإطلاق بأن كل المواطنين الذين يريدون التصويت سيستطيعون ذلك.