كتبت إيناس البنا

كتب باحثو المركز الطبي بجامعة رادبود في دورية JAMA Network Open أن مرضى Covid-19 الذين يعانون من نقص الأكسجة يستجيبون بشكل إيجابي للعلاج بمضادات الأكسدة، وذلك متابعة في 10 مستشفيات هولندية حول عقار قد يكون أكثر فعالية.

اختبر الباحثون فرضيتهم باستخدام عقار icatibant ، ووفقا للباحثين، يستخدم هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من حالة نادرة مثل الوذمة الوعائية الوراثية، حيث يصاب هؤلاء المرضى أحيانًا بترسبات سائلة حادة تحت الجلد بسبب التسرب الموضعي للأوعية الدموية.

ووفقا للدراسة، لتحديد ما إذا كان الدواء مناسبًا أيضًا لمجموعة معينة من مرضى Covid-19 الذين يعانون من سوائل في رئتهم ، قام الباحثون في وقت سابق من هذا العام بإعطاء هذا الدواء لـ 9 مرضى في قسم الطب الباطني ومريض واحد في وحدة العناية المركزة ".



نقص الأكسجين وعلاج مرضى كورونا

نقص الأكسجة والعلاج تم إعطاء جميع المرضى ، الذين كانوا بحاجة إلى علاج بالأكسجين بسبب وجود سائل في رئتهم ، 3 جرعات من مادة الأيكاتيبانت عن طريق الحقن تحت الجلد كل 6 ساعات، وتعافى المريض في وحدة العناية المركزة بشكل كافٍ في غضون 24 ساعة ليتم نقله إلى الجناح وخرج من المستشفى بعد 7 أيام.

8 من المرضى التسعة المتبقين احتاجوا إلى مكملات أكسجين أقل في غضون 24 ساعة والتاسع بعد 38 ساعة، وفي 18 مريضًا مشابهًا ممن عملوا كعناصر تحكم ، كانت هناك حاجة إلى مستويات أعلى بكثير من مكملات الأكسجين بمرور الوقت.