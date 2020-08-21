مبعوث أمريكا السابق لإيران يتهم باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء عقوبات طهران

كتب أحمد عبد الرحمن

اتهم براين هوك المبعوث الأمريكى الخاص بإيران السابق باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء العقوبات المفروضة على إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار براين هوك إلى أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، مضيفا أن إيران تنتهك التزاماتها فى الاتفاق النووى.

وأضاف المبعوث الأمريكى الخاص بإيران السابق، أن شروط تفعيل عقوبات إيران "سناب باك" متوافرة، مردفا:" كان على مجلس الأمن مسؤولية تمديد قرار حظر السلاح على إيران".