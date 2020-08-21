لندن تستبدل الحجر الصحى بإجراء فحص كورونا سريع للقادمين للمدينة

كتب محمد جمال

فى بشرى سارة لمحبي السفر إلى لندن، قالت صحيفة "الجارديان" خبراً يفرح الكثيرين من عشاق مدينة الضباب حيث كشفت الصحيفة البريطانية عن إجراء جديد ستتخذه الحكومة البريطانية لاستقبال المسافرين القادمين إليها، من خلال تجهيز مركز اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد، ليكون بديلاً عن الحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه الحكومة على الوافدين إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية استكملت تجهيز مركز الفحص في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو، مضيفة «ستظهر نتائج الفحوصات على الركاب القادمين في غضون 24 ساعة من إجراء الفحص».

وأوضحت «الجارديان» أنه يمكن إجراء أكثر من 13000 اختبار للركاب يوميًا في مبنى الركاب بالمطار، لافتة إلى أن مركز الفحص الثاني المزمع تجهيزه سيكون جاهزًا في المبنى رقم 5 بحلول نهاية أغسطس الجاري، ويشير مشغلون للمطار إلى أن كلا المركزين قابلين للتطوير وفقًا للطلب.

تجدر الإشارة إلى أن المخطط التجريبي المقترح لمركز الفحص سيستخدم نموذجًا من اختبارين - تم استخدامه بنجاح في أيسلندا-، يتضمن ذلك اختبارًا أوليًا يتم إجراؤه في المطار عند الوصول إلى بريطانيا، واختبارًا تأكيديًا بعد بضعة أيام. وذكرت «الجارديان» أن الفحص سيستخدم للكشف المباشر عن المضادات بدلاً من اختبارات الاستجابة المناعية للجسم، وسيكون بتكلفة 150 جنيهًا إسترلينيًا، مضيفة «قرار استبدال تدابير الحجر الصحي بالاختبار يساعد على استعادة ثقة المستهلك، وإعطاء صناعة السفر دفعة قوية البلاد في أشد الحاجة إليها».

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الحكومة تعمل على هذا الأمر مع مطار هيثرو. وأضاف في تصريح لراديو «إل بي سي»: «أنا سعيد جدًا بأنهم يحرزون تقدمًا، لكن علينا التأكد من أن هذه الخطوة آمنة ومضمونة، لأنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا». وفي نفس السياق، قال بول تشارلز رئيس شركة Travel PR للسفريات: «إذا كنا سنتعلم كيف نتعايش مع كورونا، يجب أن تكون هناك بدائل للحجر الصحي، حيث أن تدابير الحجر الصحي مدمرة للغاية للاقتصاد، لأنك تفرض الحجر الصحي على الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة». وتابع «يجب أن يكون البديل هو الاختبار، كما تفعل البلدان الأخرى».