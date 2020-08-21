كسر خط رئيسى لمياه الشرب بكورنيش النيل فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهد طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، اليوم، الجمعة، كسر مفاجئ لخط مياه رئيسى 12 بوصة، بالقرب من نادى أعضاء هيئة التدريس، مما أدى إلى غرق الطريق بالمياه التى تدفقت إلى الرصيف وغمرت الطريق، وتسببت فى حدوث شلل مرورى بكورنيش النيل، وتم إخطار غرفة عمليات شركة مياه الشرب لإصلاح الكسر.

من جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، بفريق صيانة وتوجه إلى موقع الكسر وجارى أعمال الإصلاح لخط 12 بوصة "اسبستوس قديم" بطريق كورنيش النيل بجوار نادى أعضاء هيئة التدريس، بعد انفجاره بشكل مفاجئ صباح اليوم.

وأكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه جارى فى ذات الوقت سحب المياه المتراكمة بـ6 سيارات كسح و2 سيارة مدمج، وتم غلق بعض المحابس بالشارع، مما أدى إلى تأثر ضخ المياه لمناطق أطلس والحصايا وأرض الجميلى الكورنيش ومناطق شمال المدينة، مع استمرار ضخ المياه بالمحطات الكبرى بشكل طبيعى لباقى المناطق.



إصلاح كسر خط مياه رئيسى بكورنيش أسوان (1)



إصلاح كسر خط مياه رئيسى بكورنيش أسوان (2)



إصلاح كسر خط مياه رئيسى بكورنيش أسوان (3)



إصلاح كسر خط مياه رئيسى بكورنيش أسوان (4)



إصلاح كسر خط مياه رئيسى بكورنيش أسوان (5)