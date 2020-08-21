صحة جنوب سيناء تطلق قوافل طبية اليوم لتوقيع الكشف بأودية شرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قوافل طبية مجانية لأودية شرم الشيخ خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 22 أغسطس الجارى، وحتى الخميس الموافق 27 أغسطس من ذات الشهر، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وإصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة حالات الأمراض المزمنة وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .

وتابعت مديرية صحة جنوب سيناء، أن القوافل تنظم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة .

وتضم القوافل فرقا طبية مجهزة وصيدلية وإدارين لمتابعة وفحص المرضي أصحاب الأمراض المزمنة واتخاذ اللازم نحو إصدار وتجديد قرارات العلاج علي نفقة الدولة .

ومن المقرر أن تتوجه القوافل المتنقلة إلي وادي الشرفا 1 ، 2 اليوم السبت الموافق 22 أغسطس، وإلى وادي الخناصير والطليحات يوم الأحد 23 أغسطس الجارى، وإلى منطقة الغرقانة يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس، وإلي وادي الغرقانة يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، وإلي وادي مندر يوم الأربعاء 26 أغسطس، والي وادي خريزة يوم الخميس 27 أغسطس من ذات الشهر .