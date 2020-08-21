جبهة النضال الليبى ترحب بقرار وقف إطلاق النار وفقا للرؤية المصرية ومصالح ليبيا

كتب: أحمد علوى

أعلنت جبهة النضال الوطنى الليبى ترحيبها بقرار حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار فى جميع الأراضى الليبية والذى يعنى انتصارا للرؤية المصرية وإعلان القاهرة، واتساقا مع المصالح الليبيبة العليا وحقن دماء الشعب الليبى.

وأكدت الجبهة فى بيان لها، اليوم الجمعة، على موقفها الثابت بأن حرمة دماء الليبين ووحدة ليبيا وحرمة ترابها ليسوا محل نقاش، وترى أن هذا الاتفاق بين أطراف الصراع الخارجية والرعاة يدل على إمكانية انتهاء مأساة ليبيا التى صنعت فى الخارج.

وقالت الجبهة فى بيان لها: "نشدد اليوم على أننا نرى تجاهل مئآت الآلاف من المهجرين وآلاف الأسرى والإصرار على إقصاء أنصار ثورة الفاتح يؤكد عدم الجدية.. كل ما يجرى هو عبارة عن إدارة للصراع وليس هناك جدية بالاهتمام بكل هذه الجرائم البشعة والمعاناة والبؤس والتردى الذى وصلت إليه الأوضاع في ليبيا التي كانت قبل التدخل الأطلسى صمام الأمان لشمال أفريقيا وتنشر الخير فيما حولها قبل أن تتحول إلى مصدر تهديد للسلم الإقليمي و العالمي، وتبقى تلك المسئولية معلقة في عنق مجلس الأمن ومن أولى مسئولياته".

واختتمت الجبهة بيانها قائلة: "ندعو اليوم جماهير شعبنا بأن يتطلع إلى العمل داخل الوطن بأيدى الأحرار والخيرين وأن يتوقف عن اللهث وراء السراب".