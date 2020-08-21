اليوم السابع
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السعودية تدعو الليبين لحوار داخلى يمنع التدخل الخارجى ويحافظ على الأمن العربى

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:53 م
السعودية تدعو الليبين لحوار داخلى يمنع التدخل الخارجى ويحافظ على الأمن العربى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
كتب أحمد عبد الرحمن

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رحبت الخارجية السعودية بالإعلان المتبادل لوقف النار فى ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وشددت السعودية على ضرورة بدء حوار داخلى يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات.

 

وقالت السعودية إن الحوار الليبى من شأنه منع التدخل الخارجى الذى يعرض الأمن العربى للخطر. 

 

وكانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.

 

وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار، وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".

 

وأكد المجلس الرئاسى، أن "تحقيق وقف فعلى لإطلاق النار يقتضى أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتى السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

 

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسى إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، يؤكد أن الغاية هى استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

 

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".

 

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أى تدخلات عسكرية أجنبية وينهى تدخل المرتزقة ، مشددًا على ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، والسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.


السعوديه

الخارجيه السعوديه

ليبيا

وقف اطلاق النار فى ليبيا

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