الدكتور فتحى فايد نقيبا لأطباء الأسنان بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

أسفرت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة أطباء الأسنان بمحافظة الغربية عن فوز الدكتور فتحى فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة بمقعد النقيب بفارق 210 أصوات عن منافسيه، كما فاز الدكتور عاطف مرزوق بمقعد عضو مجلس النقابة فوق السن، والدكتور محمد الفرارجى بمقعد تحت السن.

واحتفل أطباء الأسنان بفوز النقيب الجديد داخل مقر النقابة فور إعلان اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية النتيجة.

وأجريت انتخابات التجديد الصنفى، لنقابة أطباء الأسنان، اختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما يتنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.

وأشارت النقابة إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية مراجعة أعضائها على مستوى الجمهورية الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.